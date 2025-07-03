Şarköy'de Agave Bitkisi Çiçek Açtı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan Agave bitkisi çiçek açtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde Birdal, 32 yıl önce Marmaris'ten alıp getirdiği "sabır otu" olarak da bilinen bitkiyi evinin bahçesine dikti.

Boyu yaklaşık 10 metreyi bulan Agave bitkisi ilk defa çiçek açtı. Bazı vatandaşlar bitkiyle fotoğraf çektirdi.

Mevlüde Birdal, AA muhabirine, 32 yıl önce bahçesine diktiği bitkinin çiçek açmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Marmaris'e balayına gittiklerinde bir otelin bahçesinde çiçeği görüp Şarköy'e getirip diktiğini ifade eden Birdal, "Yazlığa geldiğimizde bitkiyi uzun sopa şeklinde uzadığını görünce direk sandım. Sonradan fark ettim. Çocuklarıma haber verdim ve çok mutlu oldular evimizin bahçesinde böyle güzel ve değerli bir bitki olduğu ve çiçek açtığını gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.