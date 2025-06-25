Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bahama bayraklı "Angy R" isimli gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu.
Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Karaya Oturan Geminin Kurtarılması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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