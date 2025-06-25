Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika
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Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Şarköy\'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
25.06.2025 13:55
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki 'Angy R' gemisi karaya oturdu, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan görüşmede kaptanın herhangi bir talebinin olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da kurtarma çalışmasıyla ilgili tespit için gemi çevresinde dalış yaptı.

Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü.

Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

"Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık"

Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, gazetecilere, sabah ilginç bir manzarayla karşılaştıklarını, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Mahallelerinde karaya oturan geminin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altıntaş, "Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Gemi şu anda yüklü vaziyette. Boş olsaymış, köyün bayağı yakınına yaklaşacakmış." ifadelerini kullandı.

"Gemide yırtılma yoksa römorklarla kurtarmaya çalışacaklar"

Olayla ilgili kaptanın uyuya kaldığı iddiasını duyduklarını vurgulayan Altıntaş, "Kaptanın uyuduğunu söylüyorlar. Dalgıçlar dip taraması yapıyor. Gemide yırtılma yoksa römorklarla kurtarmaya çalışacaklar. Enteresan bir şey. Kahvede vatandaşlar izliyor. Zaten görüldüğü gibi baş tarafı yukarı kalkmış. Kıyılarımız kumsal." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Üzümcü de olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.

Salih Arıcı da sabah saatlerinde hafif bir gürültüyle uyandıklarını ve bu manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika

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