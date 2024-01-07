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Şarköy'de sahte içki operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şarköy'de sahte içki operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 25 anason kiti ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şarköy\'de sahte içki operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
07.01.2024 - 15:15,
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mürefte Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 25 anason kiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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