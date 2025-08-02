Şarköy'de Yangın Şüphelisi Serbest Kaldi - Son Dakika
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Şarköy'de Yangın Şüphelisi Serbest Kaldi

Şarköy\'de Yangın Şüphelisi Serbest Kaldi
02.08.2025 18:11
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Şarköy'de yangınla ilgili gözaltına alınan çoban M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangınla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan çoban M.Y. (69), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde makilikte yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler söndürüldü. Öğleden sonra söndürülen bölgede yeniden çıkan yangın, bu kez ormana sıçradı. Havadan 2 uçak, 2 helikopter ve karadan Orman İşletme, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle alevler, gece saatlerinde söndürüldü.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili inceleme yapan Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uçmakdere Mahallesi'nde yaşayan M.Y.'nin yangına neden olduğundan şüphelendi. M.Y.'nin mahalledeki kahvehanede olduğunu tespit eden ekipler, buraya gelerek ifadesine başvurdu. M.Y. daha sonra ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SİGARAYI YANIMA DAHİ ALMAMIŞTIM'

M.Y., mahkemede verdiği ifadesinde; hayvanlarının bulunduğunu ve küçük yaştan beri besicilik yaptığını anlattı. Olay günü sabah saatlerinde oğlu ile birlikte hayvanları otlatmak için Ganos Tepesi'ne götürdüklerini belirten M.Y., daha sonra kendisinin evine döndüğünü söyledi. Saat 17.00 sıralarında oğluna yemek götürmek için evden ayrıldığını belirten M.Y., "Daha sonra tekrar eve atla dönerken kolluk güçleri tarafından çevrildim, karakola götürüldüm. Yangının çıktığı yer ile hayvanlara tuzlu su vermek için indiğimiz Platon Deresi arasında 5 kilometre mesafe vardır. Ben yangını görmedim. Ben sigara kullanıyorum ama olay günü kahvaltı yapmadığım için sigara içmemiştim. Sigarayı yanıma dahi almamıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şarköy'de Yangın Şüphelisi Serbest Kaldi - Son Dakika

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