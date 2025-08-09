Şarköy'deki Yangın İçin Yardım Kampanyası

Tekirdağ Valiliğince, Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlara yardımlar sürüyor.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde yangında zarar gören 10 hayvancılık işletmesine Tarım ve Orman Bakanlığınca temin edilen 22 termal katmanlı çadır sahiplerine teslim edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Yangınlardan maddi ve manevi olumsuz etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Soytürk, "İlimizde yaşanan yangınlarda koyun, keçi, ahır, ağıl, kovan, traktör, tarım alet ve makinaları zarar gören vatandaşlarımıza hayırseverlerimiz tarafından maddi yardımda bulunulmuş ve bahse konu yardım Tekirdağ Valiliği koordinesinde vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmıştır."dedi.