Sarkozy'ye Elektronik Kelepçe Takıldı - Son Dakika
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Sarkozy'ye Elektronik Kelepçe Takıldı

Fransa'da Nicolas Sarkozy, yolsuzluk davisindan ev hapsine alındı; elektronik kelepçe takıldı.

07.02.2025 21:16
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Fransa'da, yolsuzluk suçundan mahkum edildiği "telekulak" davasında Aralık 2024'te cezası onanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye elektronik kelepçe takıldı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris Savcılığı, "telekulak" davası kapsamında cezasının infazı için Sarkozy'ye öğle saatlerinde elektronik kelepçe takıldığını açıkladı.

Buna göre Sarkozy, ev hapsi cezası kapsamında 08.00-20.00 saatleri arasında evinden çıkabilecek.

Sarkozy, farklı bir davada daha yargılandığı gerekçesiyle pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri 08.00-21.30 saatleri arasında evinden ayrılabilecek.

???????- Süreç

Sarkozy, yolsuzlukla mahkum edildiği "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

18 Aralık 2024'te Sarkozy'nin alt mahkeme kararına ilişkin itirazını reddeden yargıtay, nihai kararında, Sarkozy'nin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesini ve 3 yıl seçilme hakkından men edilmesini onamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

Nicolas Sarkozy, bu davada, L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Gilbert Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

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