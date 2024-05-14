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Sarp kayalıklarda yaban keçisi böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin sarp kayalıklardaki hünerleri kameralara yansıdı.

Karakoçan ilçesinin 'süsü' olarak nitelendirilen, kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin sarp kayalıklardaki hünerleri görenleri hayretler içinde bıraktı. Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin adete düz dağa tırmanmaları, başka yerlere zıplamaları, oynamaları kameralara yansıdı.