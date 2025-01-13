Sarp Sınır Kapısı'nda 2024 Geçiş Verileri - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda 2024 Geçiş Verileri

Sarp Sınır Kapısı\'nda 2024 Geçiş Verileri

2024'te Sarp Sınır Kapısı'ndan 5,5 milyon yolcu geçti; ihracat %6 artışla 1,7 milyar dolara ulaştı.

13.01.2025 14:18
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Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5 milyon 555 bin 125 yolcu geçiş yaptı.

Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapılabilmesi nedeniyle vatandaşların yurt dışı gezileri için en çok tercih ettiği kara hudut kapıları arasında yer alıyor.

AA muhabirinin, Artvin Valiliğinden aldığı verilere göre, sınır kapısında 2024 yılında yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 5 milyon 555 bin 125 olarak kayıtlara geçti. Sınır kıpısında günlük ortalama yolcu sayısı ise 15 bin 219 oldu.

2024 yılında araç giriş ve çıkış işlemleri ise yüzde 2 azalarak 792 bin 1 olarak kaydedildi. Otomobil ve otobüs sayısında bir önceki yıla göre azalış görülürken tır ve kamyon işlemlerinde yüzde 4,5 artış yaşandı. Günlük ortalama geçiş yapan araç sayısı da 2 bin 170 olarak tespit edildi.

İhracat ve ticaret hacmi arttı

Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracat ise yüzde 6 artış göstererek 1,7 milyar dolara ulaştı, ithalat 106 milyon dolarda kaldı. Toplam ticaret hacmi de önceki yıla göre yüzde 5,6 artış göstererek 1 milyar 829 milyon 961 bin dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan Sarp Sınır Kapısı'nda 2024 yılında engellenen 421 kaçakçılık girişiminde 929 milyon liralık eşyaya da el konuldu.

Kaynak: AA

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