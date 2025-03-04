SARPKAN Projesi: Afetlerde Kesintisiz İletişim

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Liseli gençlerin SARPKAN projesi afet bölgelerinde kesintisiz iletişim sağlayacak

KARAMAN - Karaman'da yapılan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisinde yer alan lise öğrencilerinin doğal afetler için geliştirdiği, SARPKAN: Afet Bölgeleri İçin Mobil Baz İstasyonlu Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı projesi büyük ilgi gördü.

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Liseli öğrencilerin doğal afetler sonrası iletişim ağında yaşanan aksaklıkların oluşturduğu haberleşme eksiklilerini çözmek için geliştirdiği SARPKAN projesi yarışmada dikkat çekti. Liseli öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki iletişim aksaklıklarından ilham alarak geliştirdikleri projenin özellikle afet bölgelerindeki haberleşmeyi kesintisiz sürdürmek amacıyla tasarladıklarını ve SARPKAN isimli projenin iletişimi sağlamanın yanı sıra anlık görüntüleme sistemleriyle kurtarma ekiplerine de yardımcı olmasını hedeflediklerini ifade etti.

6 Şubat depremlerindeki iletişim aksaklıklarından esinlenilmiş

Proje hakkında bilgi veren lise 11. sınıf öğrencisi Ece Naz Özgür, "Ekip arkadaşlarımın kuzeni 6 Şubat depremlerinde Hatay'a giderek oradaki iletişim aksaklıklarını görmüş ve bize aktardı. Biz doğal afetlerde iletişim aksaklıklarını çözmek için muhtemel baz istasyonu yıkıntılarına karşı bir proje geliştirdik. Projenin içerisinde bulunan Router (yönlendirici) sistemiyle iletişim ağlarını destekleyerek haberleşme ortamını tekrar sağlamaya çalışıyoruz. Kurtarma ekiplerine kamera ile anlık görüntü aktaran proje, görüntüleme ve hasar tespitinde kullanılabiliyor. Yaptığımız analizler ve model iyileştirmeleri sonucunda VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) yapısı sayesinde engebeli arazilere iniş kalkış yapabildiği için bir araziye indiği zaman 9 saat 16 dakika, uçarak ise 3 saat 38 dakika görev yapabiliyor. SARPKAN aynı zamanda ön kısmında bulunan bölmesiyle tıbbi malzemeleri ve erzakları afet bölgesine taşıyabilmekte ve ayaklarında bulunan bölmelere çengel takılarak faydalı yükleri taşıyabilmektedir" dedi.

"Dikey olarak kalkış yapabiliyor"

Projede görev alan 17 yaşındaki lise öğrencisi Alpsungur Türkoğlu, "Bizim projemizin normal uçaklardan farkı var. Normalde uçaklar arkasında sadece yatay motor olduğu için yatay kalkış yaparak piste ihtiyaç duyuyor. Bizim projemizde dikey motorlar olduğu için bizim aracımız yerden dikey olarak kalkış yapabiliyor, bu özellik engebeli arazilerde ve yıkılmış molozlar arasında dikey kalkış fırsatı sunuyor" diye konuştu.

(AKO-MD-FM-