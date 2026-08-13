Sarsala Spor Kulübü'nden 15 Şampiyonluk - Son Dakika
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Sarsala Spor Kulübü'nden 15 Şampiyonluk

Sarsala Spor Kulübü\'nden 15 Şampiyonluk
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Dalaman'daki Sarsala Spor Kulübü, 8 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu kazandı ve milli sporcular yetiştirdi.

MUĞLA'da çocukları teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmek amacıyla beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık tarafından 2018'de kurulan Sarsala Spor Kulübü, 8 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kulüp, çok sayıda sporcuyu da milli takıma kazandırdı.

Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık, çocukları teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporla buluşturmak amacıyla 2018'de 7 arkadaşıyla birlikte Sarsala Spor Kulübü'nü kurdu. Kulüp, 8 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu elde ederken, milli takıma da çok sayıda sporcu kazandırdı. 27 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan antrenör Saniye Uyar Kırık, öğrencileriyle kurduğu bağ sayesinde onların farklı spor dallarına yönelmelerini sağladığını belirtip, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi rafting sporuyla buluşturmak, onları geliştirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. 15 Türkiye şampiyonluğu ve önemli dereceler elde ettik, milli takıma sporcular kazandırdık. Bu bizim için büyük bir gurur. Başarılarımızın arkasında tek bir kişinin emeği yok, çok iyi ve özverili çalışan bir yönetim kurulumuz var" dedi.

'SPOR VE EĞİTİM BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISIDIR'

Antrenmanlarda sporcuların fiziksel özelliklerinin yanı sıra disiplin ve takım çalışmasına da önem verdiklerini belirten Kırık, "Sporcularımızın yaşına, gelişim düzeyine ve fiziksel özelliklerine göre planlama yapıyoruz. Teknik becerilerin yanı sıra kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, denge ve kondisyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Rafting bir takım sporu. Bu nedenle takım ruhu ve iletişim bizim için çok kritik. Bir sporcunun tek başına çok iyi olması yeterli olmuyor. Takım arkadaşlarına güvenmesi, onunla uyum içinde hareket etmesi ve gerektiğinde sorumluluk alması gerekiyor. Ayrıca çocuklarımızın eğitim hayatına da çok önem veriyoruz. Spor ve eğitim birbirinin tamamlayıcısıdır" diye konuştu.

Kırık, hedeflerinin hem başarılı hem de disiplinli sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek, Dalaman'dan yetişen gençlerin gelecekte Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

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