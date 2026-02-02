İzmir'in Tarihi Markası Şaşal Su'ya Tse Onayı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa tarafından işletilen Şaşal Su Fabrikası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek tüm ürün gruplarında TS 266 standardını karşıladığını belgeledi.

94 yıllık bir Cumhuriyet markası olan ve atıl durumdayken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Şaşal Su, yeni dönemde daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa tarafından işletilen ve Menderes ilçesindeki Şaşal Köyü'nde üretilen Şaşal Su, kalitesini önemli bir belgeyle tescilledi.

0,5 L, 1,5 L ve 5 L pet, 0,33 L ve 0,75 L cam ambalaj seçenekleriyle; 5 zincir market, 5 bayi, İZMAR Tanzim Satış Marketleri, Grand Plaza satış noktaları ve İzmirli Kahve şubeleriyle Ege'ye yayılan Şaşal, Türk Standartları Enstitüsü'nün analizleri ve denetimlerine tabi tutuldu.

TSE tarafından gerçekleştirilen denetim ve analizler sonucunda, tüm ürün gruplarının TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardı'na uygun bulunduğu belirtildi. Şaşal Su, başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla'da genişleyen bayilik ve dağıtım ağıyla büyümeye devam ediyor.

Mevzuat ve kalite standartlarını eksiksiz şekilde sağladığı tespit edildi

Denetim süreci kapsamında üretim alanları, teknik altyapı, proses uygulamaları ve gerekli laboratuvar analizleri TSE tarafından incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Şaşal Su'yun ulusal mevzuat ve kalite standartlarını eksiksiz şekilde sağladığı tespit edildi. Üretim süreçlerinin, TS 266 standardı kapsamında düzenli olarak denetlenmeye devam edeceği bildirildi.

Aylık asgari 7 milyon şişe üretim hedefleniyor

İzmir genelinde güvenilir ve kaliteli içme suyuna erişimi artırmak ve artan piyasa talebine yanıt verebilmek amacıyla üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Mart 2024 öncesinde aylık ortalama 200 bin şişe üretim yapılan tesiste, Ocak 2025'te 4,3 milyon şişe üretimle rekor kırıldı. 2025 yılı genelinde aylık ortalama üretim miktarı yaklaşık 4 milyon şişe seviyesine ulaştı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Nisan 2026 itibarıyla aylık üretim miktarının asgari 7 milyon şişe seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

"Suyumuzun bir gramını bile ziyan etmiyoruz"

İzdoğa İşletme ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, "Şaşal Su Fabrikası'nda İzmir halkını en kaliteli suyla buluşturmak için 24 saat üretim yapıyoruz. 2024 yılında aylık 200 bin adet olan üretimimizi, 2025'te aylık 4 milyon adede, 2026'da ise Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın iradesi doğrultusunda 7 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Susuzluk gibi en büyük sorunlarımızdan birine karşı suyumuzun bir gramını bile ziyan etmiyor; üretime hazır hale getirip şişeleyerek İzmir halkına kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı su sunma iradesini kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Çok aşamalı denetimlerden geçtik"

Kapsamlı denetimlerden geçtiklerini belirten Kalafat, "Üretim parametrelerimize son derece hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kaynağından nihai ürüne kadar tüm süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Suyumuzu ulusal bir standarda taşımayı hedefledik ve TSE tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda TS 266 belgesini Şaşal Su Fabrikası'na kazandırdık. Böylece İzmir halkına en kaliteli suyu belgelendirilmiş şekilde sunuyoruz. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı ve çeşitli kamu kurumları tarafından yürütülen denetimler, her fabrikanın tabi olduğu iç ve teknik parametreler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu belgeyi almak kolay değil; çok aşamalı ve kapsamlı denetimlerden geçtik ve belgemizi kurumumuza kazandırdık" diye konuştu.