Şaşı Kedi 'Şaşo' Mahallenin Maskotu Oldu

- Şaşı kedi, mahallelinin maskotu haline geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, gözlerindeki şaşılık nedeni ile dikkatleri üzerine çeken sevimli kedi, mahallelinin maskotu haline geldi.

Sur ilçesinde bulunan sokak kedisini, diğer kedilerden ayıran önemli bir özelliği var. İlk başlarda diğer kedilerle aynı özelliği olduğu düşünülen sevimli kedinin gözleri doğuştan şaşı. Doğduğu ilk günden beri mahallelinin el üstünde tuttuğu şaşı kedi, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Her gün öğle saatlerinde döner dükkanın önüne gelen şaşı kedi, burada yemeğini aldıktan sonra sokaklarda geziniyor. Vatandaşlar, "İlk defa böyle bir kediyle karşılaşıyoruz. Çok sevimli, kendini de sevdiriyor, fırsat buldukça kendisi ile ilgilenip besliyoruz" dedi.

Tespih satan Ömer Sapmaz, 2 yıldır şaşı olan kediye baktığını söyledi. Sapmaz, "Sağ olsun dönerci arkadaşta döner veriyor. Sokak hayvanlarını seviyoruz. İsmini biz koyduk 'Şaşo'. Gözleri şaşı olduğu için ismini de 'Şaşo' koyduk" diye konuştu.

Kahve satıcısı Uğur Altınar da kedinin gözlerinin şaşı olduğu için üzüldükleri için onu beslediklerini ifade etti. Altınar, "Ona döner veriyoruz, süt veriyoruz, bazen arada kahve bile veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Döner işletmecisi çalışanı Şehmuz Çubuk ise kedilerin hepsine bakmaya çalıştıklarını ama ona ayrı bir sevgi, ayrı bir duygu beslediklerini söyledi. Çubuk, "Çünkü gözleri şaşı olduğu için ayriyeten ona bir ilgi gösteriyoruz. Döner veriyoruz, yemek veriyoruz, mama alıyoruz.