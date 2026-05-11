Sason Çileği Hasadına Başlandı

11.05.2026 17:39
Batman'ın Sason ilçesinde çilek hasadı başladı. Vali Canalp, üretim ve gelir hakkında bilgi verdi.

Batman'ın Sason ilçesinde üretimi yapılan tescilli Sason çileğinin hasadına başlandı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğinde üreticilerle bahçede çilek topladı.

Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Sason çileğinin karakteristik özelliklerinden bir tanesinin bu aydan başlamak suretiyle ekimin sonuna kadar sürekli ürün vermesi olduğunu ifade eden Canalp, çileğin bu özelliğiyle çiftçilerin yüzünü güldüren bir ürün olduğunu kaydetti.

Canalp, 2007 yılında sadece dört aileyle başlayan çilek üretiminin bugün 400 aileye ulaştığı bilgisini paylaştı.

"Sason ekonomisi, bu yıl yaklaşık 612 milyon liralık bir gelir bekliyor. Bir dönümden ortalama 3,6 ton çilek elde edilmektedir." diyen Canalp, ilçede yaklaşık 1700 dönüm arazide çilek tarımının yapıldığını ve bu yıl çilekten 6 bin 120 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Canalp, çilekten farklı ürünlerin de elde edildiğini anlatarak, "Bu sadece taze olarak tüketilen bir ürün değildir. Örneğin, lokumu, cipsi, kurusu, pestili, marmelatı ve reçeli yapılıyor. Bunların hepsi de Sason'da yapılıyor." şeklinde konuştu.

Vali Canalp, ilçede çilek üretimini geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Programa, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

