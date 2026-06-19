Sason\'da başarılı sporculara ödül töreni

Batman'ın Sason ilçesinde başarılı sporculara ödülleri verildi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, bocce branşında il müsabakalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi amacıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, sporcuların ortaya koyduğu azim, disiplin ve başarının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Sporcuları tebrik eden Şahin, gençlerin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Konuşmanın ardından Şahin, Oğuzhan Taş, Ali Soysal, Ali Osman Aktaş, Berat Tat ve Yusuf Barlık'a ödüllerini verdi.