Sason'da Heyelan Sonrası Yol Onarımları Başladı

14.04.2026 12:27
Sason'da meydana gelen heyelan sonrası yolların onarılması için çalışmalar başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde heyelanda zarar gören yolların onarılması için çalışma başlatıldı.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Zafer Mahallesi'nde dün gece meydana gelen heyelan sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Heyelandan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demir, belediye olarak her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Heyelan nedeniyle hasar gören yollarda belediye ekiplerince geçici tadilat çalışmaları yapılarak ulaşımın yeniden sağlandığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İrfan Demir, Batman, Güncel, Sason, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
