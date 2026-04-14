Sason\'da Heyelan Sonrası Yol Onarımları Başladı

Batman'ın Sason ilçesinde heyelanda zarar gören yolların onarılması için çalışma başlatıldı.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Zafer Mahallesi'nde dün gece meydana gelen heyelan sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Heyelandan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demir, belediye olarak her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Heyelan nedeniyle hasar gören yollarda belediye ekiplerince geçici tadilat çalışmaları yapılarak ulaşımın yeniden sağlandığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.