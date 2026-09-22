Sason\'da jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti

Batman'ın Sason ilçesindeki Meşeli İlkokulunu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumla iç içe yürütülen sosyal sorumluluk ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Meşeli İlkokuluna ziyarette bulundu.

Ziyarette jandarma personeli, öğrencilerle sohbet etti ve onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Ekipler, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yaptığı sırada şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Jandarma personeli tarafından öğrencilere, Aybüke öğretmenin eğitime olan sevgisi, öğretmenlik mesleğine bağlılığı ve aziz hatırası anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığının, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yetişmelerine katkı sunmayı amaçladığı, çocukların yüzlerindeki tebessümün yürütülen çalışmaların en kıymetli karşılığı olduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerinin çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.