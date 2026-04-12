Sason'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Sason'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

12.04.2026 12:36
Batman Sason'da düzenlenen masa tenisi turnuvasına 70 sporcu katıldı. Dereceye girenler belirlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvaya 70 sporcu katıldı.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Emre Ertaş birinci, Cihan Atalay ikinci, Selami Arslan üçüncü ve Mehmet Çelik dördüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Bahar Bayındır birinci, Esma Şahin ikinci ve Nursena Çelik üçüncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, turnuvaya yoğun katılım olduğunu belirterek, bütün sporcuları tebrik etti.

Şahin, organizasyona destek veren Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Mehmet Orhan Edis ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

