Sason\'da Ters Lale Ziyareti

Batman'ın Sason ilçesinde karların erimesiyle açan endemik ters laleler, doğayı renklendirdi.

İlçenin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle açtı.

Batman'dan farklı meslek gruplarından bir araya gelen grup, ters laleleri görmek için ilçedeki Şillek Yaylası'na çıktı.

Grupta yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Enver Küçükkaya, arkadaşlarıyla ters laleleri görmek için geldiklerini söyledi.

Bölgedeki ters lalelerin endemik türler arasında yer aldığını ifade eden Küçükkaya, "Hem doğa yürüyüşü yapmak hem de ters laleleri yerinde görmek için geldik, çünkü bu çiçekler çok kısa sürede kuruyor. Yaklaşık iki haftalık bir yaşam süreleri var. Biz de bu güzelliği kaçırmamak için geldik." dedi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Mikdat Yıldız da ilçenin doğal güzelliklerinden etkilendiklerini belirterek, doğayla iç içe olmanın insana iyi geldiğini dile getirdi.

Yıldız, "Çiçekleri görmek, onlara dokunmak, onları koklamak insana huzur veriyor. Bunlar Allah'ın sanat eserleridir. Biz de bu güzellikleri görmeye ve faydalanmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Şerif Çelebi ise yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaştıklarını belirtti.