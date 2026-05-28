Sason'da Yaşayan Kütüphane ile Teknoloji Eğitimi

28.05.2026 11:13
Batman'ın Sason ilçesindeki "Yaşayan Kütüphane" kırsaldaki öğrencileri teknoloji ile buluşturuyor.

Valilik, Kaymakamlık ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle Sason ilçesinde kırsaldaki öğrencileri teknoloji ile buluşturmak amacıyla oluşturulan "Yaşayan Kütüphane" mart ayında hizmete girdi.

Kütüphane bünyesinde oluşturulan "metaverse" sınıfı, robotik kodlama sınıfı, çocuk kulübü ve dijital kütüphane bölümleriyle öğrencilerin teknolojiye erişimi artırıldı.

Özellikle kırsal mahalle ve köylerde yaşayan öğrenciler sanal gerçeklik uygulamalarıyla tarihi ve kültürel mekanları dijital ortamda gezebiliyor.

Kütüphanede, robotik kodlama, yapay zeka, bilişim teknolojileri ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla öğrenciler hem eğleniyor hem de teknolojik gelişmeleri yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, AA muhabirine, kütüphanenin kısa sürede öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir eğitim alanına dönüştüğünü söyledi.

Kütüphanede şimdiye kadar 1500 öğrenciyi misafir ettiklerini anlatan Başar, "Öğrencilerimiz burada VR gözlüklerle sanal turlara katılırken aynı zamanda yazılım ve kodlama alanında eğitimler alıyor." dedi.

"Merkezi çağın ihtiyaçlarına göre dizayn ettik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan da merkezin yalnızca kitap okuma alanı olmadığını dile getirdi.

Kütüphane deyince akla kitapların yoğun olduğu alanlar geldiğini vurgulayan Cihan, "Ancak bu merkezi tamamen çağın ihtiyaçlarına göre dizayn ettik. Kütüphanede bilişim, robotik kodlama, yapay zeka atölyesi ve sanal gerçeklik gözlüklerinin bulunduğu özel alanlarımız var. Amacımız çocuklarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmek. Bizim için en önemli konu fırsat eşitliğidir. Kırsalda yaşayan çocuklarımızın da çağın gerektirdiği eğitim imkanlarından mahrum kalmamasını istiyoruz. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem öğreniyor hem de yaşayarak öğrenme becerisi kazanıyor." diye konuştu.

Kütüphane sorumlusu ve bilgisayar öğretmeni Semih Çetiner ise merkezde okul öncesinden ortaokul seviyesine kadar farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler verildiğini söyledi.

Küçük yaş grubuyla bilgisayarsız kodlama çalışmaları yaptıklarını, ileri yaş gruplarına ise robotik ve blok tabanlı kodlama eğitimleri verildiğini anlatan Çetiner, kütüphanede aktif şekilde eğitimlerin sürdüğünü, okul saatleri dışında da öğrencilerin kütüphanede ders alabildiğini belirtti.

"Yazdığımız kodlarla bazı sistemleri çalıştırıyoruz"

Öğrencilerden Safiye Hüma Özmen, kütüphanede kodlama eğitimi aldıklarına değinerek, "Burada kodlar yazıyoruz. Yazdığımız kodlarla bazı sistemleri çalıştırıyoruz. Bu şekilde yeni şeyler öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Umut Eymen Barış ise kodlama eğitimleri sayesinde farklı projeler geliştirdiklerini vurgulayarak, "Burada araba ve trafik ışığı gibi sistemler yapıyoruz. Gelecekte bu çalışmalar sayesinde icatlar yapabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:57:32.
