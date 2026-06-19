Sason'da YKS Öncesi Moral Programı - Son Dakika
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Sason'da YKS Öncesi Moral Programı

19.06.2026 09:29
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Öğrencilere YKS öncesi moral vermek amacıyla müzik dinletisi ve başarı dilekleriyle program düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere moral programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek öğrenciler için İlçe Halk Kütüphanesi'nde, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen programda müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, Jandarma Tabur Komutanı Murat Alver ve kurum amirlerinin de katıldığı programda, öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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