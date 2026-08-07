Sason'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sason'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Sason\'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
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Batman'ın Sason ilçesinde köy ve grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde köy ve grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Furkan Başar'ın koordinasyonunda Batman İl Özel İdaresi ekiplerince ilçeye bağlı köy ve grup yollarında çalışma yürütülüyor.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan güzergahlarda yol bakım çalışmaları yapılıyor.

Ekiplerin çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sason'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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