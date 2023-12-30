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Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Okullara Antrenör Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Okullara Antrenör Desteği Sağlıyor

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki okullara antrenör desteği sağladıklarını duyurdu. Spor Sason Projesi kapsamında, beden eğitimi öğretmeni olmayan ve sportif faaliyet yapamayan uzak okullara özellikle antrenör görevlendirildi. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenen antrenmanlarla öğrencilerin spor yapma imkanı sağlanıyor. İlçedeki sportif faaliyetlerin artması için çalışmalara devam ediliyor.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Okullara Antrenör Desteği Sağlıyor
30.12.2023 - 16:38,
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Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullara antrenör desteği sağlandığı belirtildi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, "Spor Sason Projesi" kapsamında ilçe genelinde spor seferberliği başlattıklarını belirterek, bu kapsamda özellikle beden eğitimi öğretmeni olmayan ve sportif faaliyet yapamayan uzak okullara antrenör desteğinde bulunduklarını söyledi.

Bu okullarda okuyan öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu antrenör görevlendirdiklerini anlatan Çelik, proje kapsamında ilçedeki sportif faaliyetlerin artması için gerekli olan tüm çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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