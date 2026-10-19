SATSO'da 88 meclis üyesi belirlendi, SATSO Başkanı Altuğ 270 oyla birinci oldu - Son Dakika
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SATSO'da 88 meclis üyesi belirlendi, SATSO Başkanı Altuğ 270 oyla birinci oldu

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SATSO\'da 88 meclis üyesi belirlendi, SATSO Başkanı Altuğ 270 oyla birinci oldu
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SATSO meslek komiteleri ve meclis üyeleri için Arifiye'deki hizmet binasında 2026-2030 dönemi seçimi düzenlendi. 34 komitenin 210 üyesinin oy verdiği seçimde Başkan Akgün Altuğ 23. komitede 270 oyla birinci olurken 88 meclis üyesi ve komite başkanları da belirlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meslek komiteleri üyelerinin seçimi yapıldı.

Arifiye ilçesindeki SATSO Hizmet Binası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, toplam 210 üyesi bulunan 34 komite oylandı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla oylar sayıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23. komitede 270 oy alarak birinci oldu.

88 meclis üyesinin ve komite başkanlarının da belirlendiği seçimin ardından başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SATSO'da 88 meclis üyesi belirlendi, SATSO Başkanı Altuğ 270 oyla birinci oldu - Son Dakika
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