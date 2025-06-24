SAÜ\'de "Aile Dostu Kampüs" projesiyle yaz boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi'nce başlatılan "Aile Dostu Kampüs" projesiyle yaz boyunca her yaştan aile üyelerinin katılabileceği kültürel, eğitsel, sosyal etkinlikler düzenlenecek.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Turgut Özel Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıra Gecesi" temalı "Basın Gecesi" etkinliğinde yaptığı konuşmada, üniversitenin faaliyetlerinin eğitim, araştırma ve topluma katkı üç temel başlık altında toplandığını söyledi.

Araştırmayı, kendisine misyon edinmiş üniversitenin, kente, ülkeye, insanlığa değer katmayı başlıca görev saydığını ifade eden Al, "Şehrimizin öncelikleri bizim de önceliğimizdir. Her alanda bu ülkenin hedeflerine hizmet etmeyi bir yükümlülük olarak görmekteyiz. Bu anlayışın bir gereği olarak 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle biz de üniversite olarak bu vizyona katkı sunmak üzere yaz boyunca kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesini, 'Aile Dostu Kampüs' projesini hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Aile toplumun temelidir" anlayışından hareketle hazırladıkları proje ile aile yapısının korunması, milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın yeniden inşa edilmesini hedeflediklerini anlatan Al, "Kampüs ailelerle güzel" mottosuyla şekillenen bu girişimle, üniversitenin kampüsünü yaz boyunca her yaştan aile üyelerinin katılabileceği kültürel, eğitsel, sosyal etkinliklerle yaşayan bir aile ortamına dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Al, projede, genel etkinliklerin yanı sıra şehit ve gazi aileleri, özel gereksinimli bireylerin yakınları, yaşlılar ve sosyal destek alan aileler için de özel ve çeşitli programlar sunulduğunu da bildirerek, şöyle devam etti:

"Böylece sadece güçlü bir aile yapısı değil aynı zamanda daha kapsayıcı toplumsal yapı oluşturmayı da hedefliyoruz. 'Bilim Kafe' programlarımızla sağlıklı yaşamdan dijital ebeveynliğe, medya okur yazarlığından çevre bilincine kadar pek çok temayı akademik uzmanlığımızda halkımızla buluşturacağız. Aynı zamanda sanat, spor, doğa ve geleneksel kültür etkinlikleriyle de hem çocuklarımız hem de ebeveynler için değerli bir yaz programı sunacağız. Bu süreci Sakarya Valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halk eğitim merkezlerimizle yürütmeyi planlıyoruz."

Projeye katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Al, basın mensuplarının da bu sürecin en önemli destekçilerinden biri olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından TRT sanatçısı İlker Gökkaya, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dr. Mehmet Kürşad Türkay ve öğrencilerinden oluşan orkestra eşliğinde türküler seslendirdi.