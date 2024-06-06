SAÜ\'de Gençlik ve Gönüllülük Dersi Devam Ediyor

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Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeleri amacıyla başlatılan "Gençlik ve Gönüllülük" dersi sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında gençlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan geniş kapsamlı işbirliği protokolü kapsamında geçen yıl SAÜ'de ortak seçmeli "Gençlik ve Gönüllülük" dersi açıldı.

Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeleri amacıyla başlatılan ders, hem gençlerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağladı hem de toplumsal kalkınmada çeşitli projelerin üretilmesini sağladı.

Avrupa Parlamentosu Gençlik Uzmanı ve SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan koordinatörlüğünde yürütülen ders çerçevesinde yurt içinde ve dışında çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri yapıldı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, öğrencileri öz güveni olan, proje kültürüyle donanmış, eğitim yaparken topluma katkı yapmayı becerebilen bir nesil olarak yetiştirmek durumunda olduklarını vurguladı.

Dünyanın dört bir yanında birçok ülkede toplumsal faaliyet yürütüldüğünü aktaran Al, gençlerin bu tür faaliyetlere katılarak kendini değerli hissettiğini kaydetti.

"Ders öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltti"

Şenaslan da yeni nesil müfredat anlayışıyla oluşturdukları bu dersle gençlerin enerjisini ve potansiyelini doğru yönlendirerek ciddi başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

Ders kapsamında öğrencilerin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yankı uyandıran gönüllülük projelerine katılmalarını sağladıklarını aktaran Şenaslan, "Özellikle İslam coğrafyasındaki yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere odaklanarak Ortadoğu'dan Asya'ya, Afrika'ya kadar 8 farklı ülkede gerçekleştirilen yardım faaliyetleri, uluslararası arenada büyük takdir topladı. Bu ders, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da büyük katkı sağladı." dedi.

Öğrenci Duygu Topcu, dersin kendilerine iyi geldiğini, başkalarının mutluluğuyla mutlu olduklarını belirterek, "Kendimi de çok geliştirdim. Daha öz güvenli hissediyorum. İşe yarama duygusunu en zirvede yaşadığımı hissediyorum." ifadesini kullandı.

Ders sayesinde çok fazla insana ulaştıklarını dile getiren öğrenci Alev Bat da şunları kaydetti:

" Gazze'de, Afrika'da su kuyuları açtırdık. İftar programları düzenledik. En büyük yatırımı da kendime yaptığımı düşünüyorum çünkü mutluluğun diğer insanları mutlu etmekte olduğunu gördük. Anlık mutluluklara değil, devamlı mutluluğa, huzura talip olmaya çalıştık. Bu ders sayesinde kendimizi tanıdık, neler yapabileceğimizi, neler başarabileceğimizi gördük."

Öğrenci Mücahit Uzun da dersin kendisine empati duygusunu geliştirmeyi öğrettiğini söyledi.

Ferizli Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ulu, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Ulu, çalışmalar hakkında Ata'ya bilgi verdi.

Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin proje ve sosyal çalışmalarına imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.