SAÜ'lü Öğrencilerden Onur Selim'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SAÜ'lü Öğrencilerden Onur Selim'e Destek

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle serebral palsi hastası Onur Selim’e bisiklet ve skuter hediye etti.

06.05.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle serebral palsi hastası 4 yaşındaki Onur Selim Çakar'a engelli bisikleti ve skuter hediye etti.

SAÜ UNESCO Gençlik ve Gönüllülük Kulübü üyeleri, "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında kermes düzenledi.

Mustafa Çakar'ın serebral palsili oğlu Onur Selim için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına SAÜ'lü öğrencilerden karşılık geldi.

Öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelirle serebral palsili Onur Selim'e engelli bisikleti ve skuter aldı.

Aldıkları araçları Onur Selim'in evine giderek teslim eden öğrenciler, çocuğun sevincine ortak oldu.

"Dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak açısından güzel bir projeye imza attık"

SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine, öğrencilerle 4 gün süren kermes düzenlediklerini söyledi.

Dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak açısından güzel bir projeye imza attıklarını belirten Şenaslan, "Çok şükür dört gün boyunca üniversitemizde düzenlediğimiz kermesin neticesinde Onur Selim'e araçlarını aldık ve dezavantajlı bir çocuğumuzu topluma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Baba Mustafa Çakar da sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına öğrencilerin karşılık vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beklediğimizden çok daha kısa sürede istediğimiz araçları temin ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrenci Burcu Perçin ise sosyal medya üzerinden istenen yardıma kayıtsız kalmak istemediklerini aktararak, hocalarının öncülüğünde gönüllü çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Herkesin imkanları doğrultusunda yaptığı ürünleri satarak Onur'a destek olduğunu anlatan Perçin, "Onun bisikletini ve yürütecini almak istedik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Öğrenci Cansu Dil, engelli bir çocuğa yardımda bulundukları için çok mutlu olduğunu, çalışmalarının farklı etkinliklerle süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Engelliler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAÜ'lü Öğrencilerden Onur Selim'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:21:01. #7.13#
SON DAKİKA: SAÜ'lü Öğrencilerden Onur Selim'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.