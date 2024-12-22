SAÜ Öğrencileri Tarihi Mekanları Ziyaret Etti

Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hendek Eğitim Fakültesi öğrencileri kentin tarihi mekanlarına ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Hendek Eğitim Fakültesi öğrencileri, kentin tarihi yerlerini gezdi.

Gezi programı kapsamında öğrenciler, Tarihi Büyükesence Cumaaltı Cami, Türk Ticaret Bankası Müzesi, Kuvayı Milliye ile Sakarya Müzesi, Deprem Kültür Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü ve Sakarya Köprüsü'nü ziyaret etmesinin ardından Tarihi Uzun Çarşı'da sohbete katıldı.

Hz. Mevlana vuslatın 751. yıl dönümünde anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Hz. Mevlana vuslatın 751. yıl dönümünde "Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi" isimli programla anıldı.

Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında sema gösterisi yapıldı.

SAÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Ferdi Koç'un sanat yönetmenliğini üstlendiği etkinlikte, Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı.

"Aile hekimlerine kayıtlı nüfusun 4 binden 3 bin 500'e düşürüldü"

Serdivan ilçesi Kampüs Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Uzman Doktor Emre Musaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde göze çarpan en önemli değişikliğin aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesi olduğunu ifade etti.

Aile hekimlerine kayıtlı nüfusun 4 binden 3 bin 500'e düşürülmesinin muayene ve kronik hastalıkların takibi konusunda vatandaşlara daha çok vakit ayırılmasında önemli bir adım olduğunu belirten Musaoğlu, kronik hastalıkların uzun vadeli ve düzenli takip gerektirdiğini, aile hekimlerinin hastalarıyla güçlü iletişim kurarak, taramalar ve sonrasında yaşam tarzı değişiklikleri konusunda rehberlik ettiğini kaydetti.

Musaoğlu, toplum sağlığını koruma ve hastalıkları önleme misyonuyla kanser taramalarının düzenli olarak yapılmasını önemsediklerini, özellikle meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu sözlerine ekledi.