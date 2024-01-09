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SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Al, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve beğendiği kareleri seçti. Rektör Al, bu yarışmanın önemine değinerek, Anadolu Ajansı'nı tebrik etti ve yarışmaya katılanları kutladı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 15:05,
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Al, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", Halil Fidan'ın "Belkeyiş", ve "İçimdeki çocuk" fotoğraflarını beğenen Al, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" "Tarifsiz, "Fosfor", Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karelerini seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", Hussain Ali'nin "Balondan hayaller", Ali Atmaca'nın "Gökyüzü Köprüsü, Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin"i oylayan Al, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi", Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", "Spor" kategorisinde ise Emre Ayvaz'ın "Savunma duvarı", Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı", David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" karelerine oy verdi.

Rektör Al, dünyada oldukça fazla sorun yaşandığını ve bu sorunların toplumsal yapıdan çevreye, doğal felaketlerden insanlık tarihinin görmediği savaşlara kadar uzandığını söyledi.

Bunları belgelendirmenin, tarihe mal etmenin ve ileride uluslararası mahkemelere delil olarak sunabilmenin önemine değinen Al, "Bu anlamda Anadolu Ajansı sadece fotoğrafçılık başarısı sunmuyor, yaşadığımız acıları, sevinçleri, yaşanan uluslararası büyük sıkıntıları, suç ve felaketleri kayda sokuyor. Bu anlamda da tarihi misyon üstlenmiş oluyor. Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyoruz. Zorlandığımız konu, bütün fotoğraflar çok güzel. Arasında seçim ve tercih yapmak çok zor. Yarışmaya katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Anadolu Ajansı'nı da bu başarısından dolayı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Hamza Al, Gazze, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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