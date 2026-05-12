SAÜ Sanat Öğrencilerinin 'Ortak Zemin' Sergisi Açıldı
SAÜ Sanat Öğrencilerinin 'Ortak Zemin' Sergisi Açıldı

12.05.2026 18:04
Sakarya Üniversitesi öğrencileri 'Ortak Zemin' sergisiyle sanatseverleri buluşturdu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ortak Zemin" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı kültür sanat takvimi kapsamında 41 resim ve 5 enstalasyon (yerleştirme sanatı) olmak üzere 46 eserin yer aldığı sergi Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Onur Karaalioğlu, sergide yer alan her çalışmanın uzun düşünme sürecinin, teknik arayışın, gözlemin ve bireysel ifade çabasının sonucu olduğunu kaydetti.

Eserlerin öğrencilerin farklı bakış açılarını, kişisel duyarlılıklarını ve dünyayı algılama biçimlerini yansıttığını aktaran Karaalioğlu, her eserin kendi içerisinde ayrı hikaye, duygu ve araştırma taşıdığını ifade etti.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şive Neşe Baydar de 7 yıllık aradan sonra öğrencilerin yeniden sergi açmasının kendilerine mutluluk verdiğini aktardı.

Öğrencilerin bir arada olmayı tecrübe ettiğini belirten Baydar, "Sanat bunun imkanlarını da sağlayan alan. Sanat aynı zamanda farklı bakış açılarının ve dünyaya ele alındığı biçimlerinin paylaşıldığı ve görünür kılındığı alan. Bu özel sergi için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 17 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

