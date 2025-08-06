Saudi Aramco Çin'de Yatırımlarını Artıracak

RİYAD, 6 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Emin H. Nasır, Çin'in kendileri için önemli bir stratejik pazar olduğunu ve Çin'deki yatırımlarını daha da genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Nasır, salı günü Aramco'nun 2025 yarıyıl mali sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında Xinhua'ya açıklamalarda bulundu.

Nasır, "Çinli ortaklarımızla mükemmel bir işbirliğimiz bulunuyor. Çin, Saudi Aramco için stratejik öneme sahip bir pazardır" dedi.

Çin'de birçok entegre rafineri ve petrokimya projesinin bulunduğunu kaydeden Nasır, şirket olarak bu büyük ölçekli projelerin yatırım ve inşaatına aktif şekilde katıldıklarını ifade etti.

An itibarıyla Çin'de büyük yatırımları olan Aramco'nun gelecekte birçok alanda yatırımlarını daha da arttırmayı planladığını vurgulayan Nasır, "Çin'de gelecek vaat eden birçok yatırım planımız bulunuyor" dedi.

Çin'in küresel kimya pazarında önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Nasır, "Çin, hammadde tedariki, yatırımlar ve sıvıdan kimyasala pek çok proje söz konusu olduğunda Saudi Aramco için ana pazar olmaya devam edecektir" diye konuştu.