Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

18.04.2026 10:26
Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD savaş gemilerinde yiyecek sıkıntısı yaşandığı ve askerlere yeterince yemek verilmediği iddialarına ordudan yanıt geldi. ABD Donanması, yaptığı açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise "Gemilerde en az 30 gün yetecek gıda stoku bulunmaktadır" dedi.

ABD'nin İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'da konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln ve USS Tripoli savaş gemilerinde yeterli gıdanın bulunmadığı ve askerlerin kalitesiz ve yetersiz yemeklerle beslendiği yönündeki iddialara ABD Donanması ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den yanıt geldi. 

PENTAGON CEPHESİNDEN “SAHTE HABER” TEPKİSİ

Donanma tarafından yapılan açıklamada, bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln ve USS Tripoli savaş gemilerinde yeterli miktarda gıda bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, mürettebatın tam porsiyonlu ve besin değeri dengeli yemekler almaya devam ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de iddialara sert tepki gösterdi. Hegseth, söz konusu haberleri “sahte haber” olarak nitelendirerek gemilerde en az 30 gün yetecek gıda stoku bulunduğunu ifade etti. Bakan, “Deniz kuvvetlerimize en iyi koşulları sağlıyoruz. Askerlerimiz en iyisini hak ediyor ve bunu alıyor” dedi.

LOJİSTİK DESTEK VE OPERASYON DETAYLARI PAYLAŞILDI

Donanma açıklamasında ayrıca, muharebe operasyonları nedeniyle geçici olarak durdurulan posta ve kişisel paket gönderimlerinin yeniden başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Donanma tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görevdeki gemilerimizde gıda sıkıntısı ve kalitesiz gıda bulunduğu yönündeki son haberler asılsızdır. Hem USS Abraham Lincoln hem de USS Tripoli'de mürettebata sağlıklı seçenekler sunacak kadar yiyecek bulunmaktadır. Denizcilerimizin ve Deniz Piyadelerimizin sağlığı ve refahı en büyük önceliğimdir ve her mürettebat üyesi tam porsiyonlu, besin değeri dengeli yemekler almaya devam etmektedir. Posta ve kişisel paketler konusunda, muharebe operasyonları nedeniyle bölgeye posta gönderiminde uygulanan geçici durdurma kararı kaldırılmıştır. Lojistik ağımız son derece esnektir ve savaşçılarımızı Epic Fury Operasyonu'nu yürütürken desteklemeye kararlıyız. ABD Donanması, denizdeki operasyonları sürdürebilmek için eşsiz bir lojistik kapasiteye sahiptir ve rutin menü düzenlemeleri, savaş gemilerimizi savaşta tutabilmek için dayanıklılığımızı nasıl optimize ettiğimizin bir parçasıdır."

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli haber kuruluşu USA Today'in yayınladığı bir haberde savaş gemilerindeki askerlerin yemek tabakları olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştı. Bu görüntülerden birinde yemek tabağında küçük bir et parçası ve bir adet tortilla görülürken, diğerinde haşlanmış havuç, kuru köfte ve gri renkli işlenmiş et olduğu ortaya çıkmıştı. Hızla gündem olan görüntüler "Süper güç kendi askerini bile doyuramıyor" yorumlarına neden olmuştu.

