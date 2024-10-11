Savaş Kaçkınları Fırat Kalkanı'na Geçiş Yapıyor

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- Savaştan kaçan göçmenler, Fırat Kalkanı bölgesine ulaşmaya başladılar

HALEP - Lübnan'da yaşanan savaştan kaçan Suriyeli göçmenler, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine ulaşmaya başladılar.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası savaştan kaçışlar devam ediyor. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Lübnan'a sığınan Suriyeliler de yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerden yeniden göç etmek zorunda kaldı. 3 Ekim'den bu yana kaçışların sürdüğü Lübnan'dan Humus'a, ardından da Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus'a 2 bin 700 kişi göç etti.