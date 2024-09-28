Savaş Muhabirleri İçin Hayatta Kalma Eğitimi

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Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, 9 AA personeli, 15 farklı ülkeden katılımcı, 1 GZT personeli olmak üzere toplam 25 kursiyer yer alıyor.

Eğitimde, savaş, yangın, sel ve deprem gibi zorlu koşullarda çalışan gazetecilere, teorik ve pratik uygulamalarla nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretiliyor.

Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ilk 5 gününde kursiyerlere, alanında uzman kişiler tarafından "terör ve terörizm", "savaş psikolojisi" ve "olağanüstü durumlarda medya yönetimi" gibi teorik dersler verildi.

Ardından, "toplumsal olaylar ve gaz maskesi kullanımı", "yakın savunma" ve "ilk yardım" gibi konularda uygulamalı eğitimler yapıldı.

Kesikköprü Barajı'nda hayatta kalma dersi

Eğitimin altıncı gününde ise kursiyerlere Kesikköprü Barajı'nda suda hayatta kalma eğitimi verildi.

Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Özellikle kış aylarında suya düşme sonucu oluşabilecek hipotermi tehlikesine karşı detaylı bilgi verilen kursiyerler için eğitim süresince ambulans ve kurbağa adamlar da hazır bulunduruldu.

"Yaşam çemberi oluşturup çözülmeden kıyıya çıktılar"

Savaş Muhabirliği eğitmenlerinden, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğünde Gemi Adam olarak görevli Komiser Yardımcısı Özkan Sukas, eğitimlerde, suda mahsur kalındığında grup halinde toplanarak, yaşam alanı oluşturulduğunu, daha sonra bir lider eşliğinde ortak hareketlerle kıyıya yüzmenin öğretildiğini söyledi.

Suda nasıl yüzeyde durulduğunun uygulamalı gösterildiğini ifade eden Sukas, şunları kaydetti:

"Suyun üzerinde panik yapmadan, gruptan kopmadan yardımı bekleyerek suyun üzerinde kalmalarını öğrettik. Eğitime katılan gazeteci arkadaşlarımız hevesli ve istekliydi, eğlenceli de bir grup. Bu açıdan biz de mutlu olduk. Arkadaşlarımızı bot ile barajın ortasına bırakıyoruz. Oradan suya atladılar, teknikleri önceden onlara gösterdik. Yaşam çemberi oluşturup, çözülmeden birlikte kıyıya çıktılar. Bu şekilde eğitimi sonlandırdık."

Deniz Limanları Şube Müdürlüğünde Kurbağa Adam olarak görevli polis memuru Murat Anacur ise gazetecilerin bu eğitimden sonra suda hayatta kalma becerisi kazanacağını ve aynı zamanda suda boğulan birini de kurtarma becerisine sahip olacağını kaydetti.

Suyun içinde hipotermi tehlikesi yaşandığında nasıl davranılması gerektiği gibi teknik bilgilerin de gazetecilere aktarıldığını anlatan Anacur, "Denize ya da göle düşen kişi fazla panik yaşar. Bu kişinin arkasına geçerek solunum yolunu açıp, kıyıya çıkartılması lazım. Eğer kişi 0 derecenin altındaki suyun içindeyse 10-15 dakika içinde hipotermi geçirip ölebilir. Birbirimize yaklaşarak bu süreyi biraz daha uzatmaya çalışıyoruz." dedi.

"Can güvenliğimiz için önemli olan unsurları öğreniyoruz"

Kursiyerlerden AA'nın Moskova'da görevli muhabiri Dmitri Chirciu, eğitimin çok faydalı olduğunu, öğrendikleri bilgilerin savaş ya da olağanüstü durumlarda kendileri için çok faydalı olacağını söyledi.

Chirciu, "Eğitimde, görev esnasında fark etmediğimiz, aslında can güvenliğimiz için önemli unsurları öğreniyoruz." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da görev yapan Chirciu, eğitimin çok faydalı olduğunu, bir savaşta neye odaklanmaları, nasıl davranmaları gerektiği de öğretildiği için sahada gazetecilere fayda sağlayacağını söyledi.

" Türkiye'de ve dünyada eşi, benzeri olmayan bir eğitim"

Kursiyerlerden AA muhabiri Şaduman Türkay ise savaş muhabirliği eğitimini her gazetecinin alması gerektiğini vurguladı.

Türkay, savaş, doğal afet gibi olağanüstü hallerde görev yapan gazeteciler için eğitimin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkay, "Bugün suda hayatta kalma eğitimi aldık. Olağanüstü bir durumda yaşamımızı güvence altına alabileceğiz. Yanımızda biri olduğunda yine bu eğitimlerle ona da yardım edebileceğiz. Eğitimler çok keyifliydi, çok eğlendik, güzel şeyler öğrendik. Eşi benzeri olmayan bir eğitim. Gazetecilerin bu eğitimlerden faydalanması gerekiyor. Çok donanımlı kişiler tarafından eğitiliyoruz." diye konuştu.