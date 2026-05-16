Savaş Muhabirliği Eğitimi Devam Ediyor

16.05.2026 21:34
TİKA ve Polis Akademisi, muhabirlere savaş şartlarında eğitim veriyor, son günlerde suya hayatta kalma eğitimi yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "29. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi sürüyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitim veriliyor.

Programda AA'nın 9 personelinin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve KKTC'den katılımcıların yer aldığı 22 kursiyer bulunuyor.

Eğitimin 4. gününde kursiyerlere Gazeteci Özden Erkuş "savaş muhabirliği tecrübe paylaşımı", Polis Akademisi Başkanlığı ise "FPV dronlardan korunma" ve "yakın savunma" teknikleri dersi verdi.

Kursiyerlere 5. günde, Foto Muhabiri Erhan Sevenler'den "savaş foto muhabirliği", Polis Akademisi Başkanlığı'ndan ise "savaş psikolojisi", "olağanüstü hallerde beslenme ve hijyen" ile "ikna stratejileri ve müzakere" eğitimleri verildi.

Kursiyerler bugün, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından "suda hayatta kalma" eğitimi alarak zodyak botla Kesikköprü Barajı'nda hipotermi ile mücadele etmeyi ve suda paniğe kapılmadan grup halinde kıyıya çıkmayı öğrendi.

Gölde aldığı eğitim sonrasında AA muhabirine konuşan kursiyerlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevli Gazeteci Hüseyin Turan, aldığı eğitimler için polis ekiplerine teşekkür etti.

Turan, "Bizi bota bindirmeden önce uygulamalı olarak eğitim verdiler. Daha sonra Kesikköprü Barajı'nda yaklaşık 28 metre derinliğe kadar götürüp orada normal elbiselerimizle ekip halinde kontrollü bir şekilde suya atladık. Daha sonra da ekiple beraber yüzerek kıyıya doğru başarılı bir şekilde geldik. Aslında doğru bildiğimiz yanlışlar varmış, bize burada doğrusunu gösterdiler. Suda hayatta kalmanın püf noktalarını gösterdiler." dedi.

Romanya'da muhabirlik yapan kursiyer Alexandra Ioana Dınu da şu ana kadar aldığı eğitimlerin çok yoğun olduğunu, önümüzdeki diğer günlerde de daha da zorlaşacağını söyledi.

Dınu, "Bugün burada suya girdik, tüm hayatım boyunca bunu ilk kez yapıyordum ve suya atlamak benim için biraz tuhaftı. Yapabildim çünkü burada Türkiye'den bir polis memuru yapabilirsin dedi ve ben de suya atladım. Sanırım 30 dakika içerisinde de kıyıya çıktık." diye konuştu.

Eğitimleri çok beğendiğini ifade eden Dınu, "Bugün eğitimde en çok korktuğum gündü çünkü sudan korkuyorum, ama buradaki kursiyerler bana yapabileceğimi söyledikten sonra bundan çok keyif aldım ve yaptım. Suya atladım, kıyıya yüzdüm." açıklamasını yaptı.

Eğitimden dönen kursiyerler yolda kazaya müdahale etti

Kursiyerlerin eğitim dönüşü sırasında Bala Yolu - Konya istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole düştü.

Durumu fark eden kursiyerler, araçlarını kenara çekerek 112'yi aradı. Ardından araç içerisindeki yaralı şoför ve kedisi, ilk yardım eğitimi de alan kursiyerler tarafından emniyetli bir şekilde çıkarılarak güvenli alana taşındı.

Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

