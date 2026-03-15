Savaş Suçları Açıklaması

15.03.2026 13:09
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastane ve okul bombalamanın savaş suçu olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın "yanlış hesaplama" olmadığını vurguladı.

Bir sağlık görevlisini öldürmenin "istenmeyen hasar", sivilleri aç bırakmanın "pazarlık taktiği" olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 120 okul, 43 sağlık merkezi olmak üzere yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü ve saldırılarda 223 kadının yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dün yaptığı paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da son 24 saatte 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
