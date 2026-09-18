Savaşa gönüllü giden 98 yaşındaki Kore gazisi, cephedeki günlerini unutamıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 98 yaşındaki Kore gazisi Durmuş Aslan, askerlik anılarını dün gibi hatırlıyor.

Damudere köyünde yaşayan Aslan, İstanbul'da vatani görevini sürdürdüğü sırada terhisine 10 gün kala gönüllü olarak Kore Savaşı'na katılma kararı aldı.

Aslan, 1950 yılında birliğinden seçilen askerlerle 28 gün süren gemi yolculuğunun ardından Kore'ye ulaştı.

Cephede bir yıl görev yapan Aslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği görevi layıkıyla yerine getirip yurda döndü.

İlerleyen yaşına rağmen Kore'de geçirdiği günleri unutamayan Aslan, savaşa katılıp gazi olabilmenin verdiği mutluluğu yaşıyor.

Aslan, AA muhabirine, ailesinin istememesine rağmen savaşa gönüllü olarak katıldığını söyledi.

Savaşa giderken hiçbir korku yaşamadığını belirten Aslan, "Allah izin verirse 'ölürsem şehit, kalırsam da gazi olurum' dedim. 'Dünyayı da görürüm' dedim, o niyetle gittim. Babam da annem de razı değildi." dedi.

Aslan, Kore Savaşı'na katılmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadığını vurgulayarak, "Gemiyle gittik, limana vardık, köye girdik, birliğimize vardık. Sonra günler geçti." diye konuştu.

Arkadaşlarından kimsenin şehit olmadığını aktaran Aslan, savaşta cepheler arasında devriye görevinde de bulunduğunu dile getirdi.

"'Turkish number one' gibi konuşmalar yaparlardı"

Birliklerindeki komutanların yabancı askerler ile konuşmalarına değinen Aslan, "Biz yabancı dil bilmeyiz. Yabancı askerler ile bizimkiler, 'Turkish number one' gibi konuşmalar yaparlardı." ifadelerini kullandı.

Aslan, savaşın ardından hiçbir arkadaşıyla görüşme fırsatının olmadığına işaret ederek, yaşadığı köyden savaşa katılmak üzere Kore'ye gidenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.