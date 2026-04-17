Savaşın Reddi: İspanya-Brezilya Zirvesi
Savaşın Reddi: İspanya-Brezilya Zirvesi

17.04.2026 17:31
İspanya ve Brezilya liderleri, zirvede 'savaşa hayır' mesajı vererek işbirliğini güçlendirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, "1. İspanya-Brezilya Hükümetler Arası Zirvesi"nde "savaşa hayır" mesajı verdi.

İspanya'nın Barselona kentinde, "1. İspanya-Brezilya Hükümetler Arası Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye başkanlık eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, düzenledikleri ortak basın toplantısında "savaşa hayır" mesajı verdi.

Sanchez, "İspanya ve Brezilya, demokrasinin savunulması, uluslararası hukuka, işbirliğine ve barışa saygıya dayalı bir dünya görüşünü paylaşıyor." dedi.

Brezilya ve İspanya'nın, "barış ve yenilenmiş çok taraflılık için çalışma çabalarını ikiye katlamak istediklerini" belirten Sanchez, "Başkaları yaraları yeniden açarken, biz onları kapatmak, iyileştirmek, kendimizi önemli olan, toplumlarımızda ve uluslar arasında eşitsizliği azaltmak, iklim acil durumu gibi insanlığın en büyük zorluklarına yanıt vermek ve teknolojik gelişmeye insancıl bir bakış açısı getirmeye adamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, dünyada demokrasi ve barışın, "küresel gericilik, otoriterlik ve dezenformasyon tarafından saldırıya uğradığını" dile getirdi.

Lula da Silva: "Biz, adil bir toplum için mücadele ediyoruz"

Şaşkınlıkla yeni bir silahlanma yarışına tanık olduklarına işaret eden Lula da Silva, "Sevgili dostum Pedro Sanchez, bu yüzden (savaşa hayır) dediğinizde sizi anlıyorum. Ben de 2003 yılında başkanlık görevini devraldığımda, o zamanki ABD Başkanı, Brezilya'dan Irak Savaşı'na katılmasını istediğinde (savaşa hayır) demiştim. Ona, 'bizim savaşımızın farklı olduğunu' söylemiştim. Biz, adil bir toplum için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

İspanya ile birlikte "aynı cephede" olduklarının altını çizen Brezilya Devlet Başkanı, "Aşırıcılığın boş vaatlerine boyun eğmeden bizi etkileyen sorunlara çözümler üretmenin mümkün olduğunun kanıtıyız." görüşünü savundu.

15 anlaşma imzalandı

Siyasi liderler tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen 1. İspanya-Brezilya Hükümetler Arası Zirve kapsamında iki ülke arasında farklı konularda 15 anlaşma imzalandı.

İspanya, 41,6 milyar avronun üzerinde yatırımla "Brezilya'daki en büyük 2. yabancı yatırımcı" konumunda bulunuyor.

Resmi verilere göre, İspanya, 2025'te Brezilya'dan toplam 3,091 milyar avro değerinde mal ihraç ederken, 8,317 milyar avro değerinde ürün satın aldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Brezilya, İspanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın Reddi: İspanya-Brezilya Zirvesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Savaşın Reddi: İspanya-Brezilya Zirvesi - Son Dakika
