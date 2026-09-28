Savaştepe'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı, sürücü gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaştepe'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı, sürücü gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savaştepe\'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı, sürücü gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaştepe'de çuval fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi'nin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; hayati tehlikeleri yok, sürücü gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir- Savaştepe Karayolu Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'deki bir çuval fabrikasından aldığı işçileri Savaştepe'ye götürmek üzere yola çıkan Erdal Gülmez (52) idaresindeki 10 APK 382 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüsteki 13 işçi yaralanırken, sürücü Gülmez kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Servis minibüsü şoförü Gülmez'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkDevlet HastanesiTrafik KazalarıŞehir HastanesiSavaştepeBalıkesirOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
20:32
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
20:21
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB’de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
20:00
Dünya Kupası’nın kahramanıydı Fenerbahçe’nin yıldızı başını yaktı
Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
19:42
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 20:58:40. #7.13#
SON DAKİKA: Savaştepe'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı, sürücü gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei