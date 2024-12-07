Savaştepe'de Yangın: Ev ve Ahır Zarar Gördü

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ev ile ahır, yangında zarar gördü.

İlçeye bağlı Yukarıkaraçam Mahallesi'nde bir evde ve bitişiğindeki ahırdan yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen ve hızla müdahale eden Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Ev ile ahırda hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.