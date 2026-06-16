Savcı Ayhan Uyumaz Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti - Son Dakika
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Savcı Ayhan Uyumaz Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

16.06.2026 21:19
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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görev sırasında kalp krizi geçirerek 49 yaşında hayatını kaybetti.

Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Uyumaz (49), rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Güncel, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Ayhan Uyumaz Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti - Son Dakika

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