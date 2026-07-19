Savcı Aytekin'e Ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Cumhuriyet Savcısı Tayyip Aytekin'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Balaban ziyarette Savcı Aytekin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Aytekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

Demirköy'de "kahverengi kokarca"ya karşı biyolojik mücadele

Demirköy ilçesinde, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyolojik yöntemler devreye alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce laboratuvar ortamında üretilen "Trissolcus japonicus" adlı yumurta parazitoidleri, ilçeye getirilerek doğaya salındı.

Teknik personel tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Demirköy'ün Hamdibey Mahallesi'ndeki bahçeler ve İğneada Longoz Fidanlığı'nın da aralarında bulunduğu 4 farklı noktada, 26 tüp içerisinde toplam 728 parazitoid doğaya bırakıldı.

Zararlının popülasyonunu kontrol altına almayı hedefleyen ekiplerin, tarımsal üretimi korumaya yönelik saha çalışmaları ve takibinin devam ettiği bildirildi.