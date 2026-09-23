Savcı, İzmit'te gencin öldürülmesi davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
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Savcı, İzmit'te gencin öldürülmesi davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

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İzmit'te 21 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi davasında savcı, 5 sanık için 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Savcı ev hapsindeki sanıkların tutuklanmasını da talep etti, mahkeme duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.O, tutuklu adli süreçteki çocuk R.Y, tutuksuz adli süreçteki çocuk M.F.Y, tutuksuz sanık S.E.A. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık G.B. ise duruşmada yer almadı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, adli kontrol kapsamında "ev hapsi" uygulanan sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Söz verilen M.O. ve R.Y, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

M.F.Y. ve S.A. da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına ve esasa ilişkin savunmalar için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025'te, Ümitcan Ş. (21) ile M.O. ve R.Y. arasında çıkan kavgada Ümitcan Ş. bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.O, G.B. ve R.Y. tutuklanmış, S.E.A. ve M.F.Y. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA
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