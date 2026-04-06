Savcı, Kasten Öldürme Suçundan Ceza Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savcı, Kasten Öldürme Suçundan Ceza Talep Etti

06.04.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevzat Bahtiyar, Narin Güran cinayetinde 'kasten öldürme' suçundan yargılanıyor. Savcı ceza istedi.

SAVCI 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanmasına başlanan Nevzat Bahtiyar'ın duruşması, verilen aranın ardından devam etti. Duruşmanın devamında savcı mütalaa verdi. Savcı, mütalaada sanık Bahtiyar'ın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulunarak, "Söz konusu Yargıtay'ın esas hakkındaki bozma ilanına uymadık. Her ne kadar 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan cezalandırılması belirtişmişse de tarafımızca 'Kasten öldürme' şeklinde cezalandırılması talebimiz devam etmektedir. Yaklaşık 19 gün boyunca sessiz kalması, delillerin olumlu şekilde toplanması önünde engeldir. Sanık Nevzat Bahtiyar, cesedi gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi baldızının evine giderek hayatına devam etmiştir. Narinin öldürüldüğü tarihten bulunana kadar suç delillerinin bulunamaması, Adli Tıp Kurumlarının herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle Nevzat Bahtiyar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan karşımıza bir nişane olarak çıkmaktadır. Nevzat Bahtiyar hakkında 'Cinayete iştirake yardım' suçundan değil, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası için yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

'SUÇ İŞLEMEDİM, PİŞMANIM'

Nevzat Bahtiyar ise "Ben delilleri yok etmedim, yok etsem burada olmazdım. Ben suç işlemedim. Pişmanım" diye konuştu.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savcı, Kasten Öldürme Suçundan Ceza Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:24:51. #7.13#
SON DAKİKA: Savcı, Kasten Öldürme Suçundan Ceza Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.