Savcı, Kocaeli'de eşini öldüren sanık için haksız tahrikle 18-24 yıl hapis istedi - Son Dakika
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Savcı, Kocaeli'de eşini öldüren sanık için haksız tahrikle 18-24 yıl hapis istedi

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Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı, sanığın evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirterek haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme suçundan 18-24 yıl hapis istedi. Sanık mütalaayı kabul etmedi, ev hapsi istedi; tutukluluğu devam etti, duruşma ertelendi.

Kocaeli'de kocasını tüfekle öldüren tutuklu sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.O. (28), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada zorla getirme kararı çıkarılan tanık E.P'ye ulaşılamaması üzerine tanığın dinlenilmesinden vazgeçti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın evliliği boyunca şiddet gördüğünün sabit olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık F.O, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, öldürme eylemini isteyerek gerçekleştirmediğini savundu.

"Ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle yargılanmak istediğini kaydeden F.O, "Kızımın bana ihtiyacı var, benim de kızıma ihtiyacım var. Biz, birbirimizin yaralarını sarıyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, sanığın 4 yaşındaki kızı da duruşma salonunda bulundu. Kızıyla diyaloğa giren F.O, gözyaşlarını tutamadı.

Olay

İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde 19 Temmuz 2025'te F.O. ile kocası Şükrü O. (30) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.O, evdeki tüfekle eşine ateş etmişti.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şükrü O'nun yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan F.O. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
Aile İçi Şiddet3. SayfaEv hapsiKocaeliGüncelCezaSuçSon Dakika

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