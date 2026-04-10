İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 İsmin Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti

10.04.2026 13:14  Güncelleme: 14:08
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklama talep etti. Başsavcılık, delilleri karartma ihtimali olduğunu vurguladı.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini istedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de arasında bulunduğu 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A'yı herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan, Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görevli görülen A.A. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 ismin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. Başsavcılık, "serbest bırakılan isimlerin delilleri karartma ve soruşturmayı etkileme ihtimali bulunduğunu, verilen adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını" değerlendirilerek, serbest bırakılma kararlarının kaldırılması ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Güncel, İzmir, Son Dakika

Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
