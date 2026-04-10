İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 İsmin Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini istedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de arasında bulunduğu 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A'yı herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan, Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görevli görülen A.A. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 ismin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. Başsavcılık, "serbest bırakılan isimlerin delilleri karartma ve soruşturmayı etkileme ihtimali bulunduğunu, verilen adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını" değerlendirilerek, serbest bırakılma kararlarının kaldırılması ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.