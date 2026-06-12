Savcıya 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Savcıya 11 yıl 8 ay hapis cezası

12.06.2026 16:37
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Kadın hakimi silahla yaralayan savcı, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Kılıçarslan'ın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplamda 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, mütalaaya karşı savunma yapan sanığın bazı söylemleri üzerine "Bakın, size bir şey söylemiyorum ama şahsıma yönelik bir şey konuşmayın." ifadesini kullandı.

Sanığın, "Musa Bey'i susturur musunuz, lütfen." demesi üzerine kadın mahkeme başkanı, "Soruşturma savcısını, kovuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını eleştirdin. 45 dakikadır eleştiriyorsun. Şu eleştirileri bir bırak, mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var." diye konuştu.

Bunun üzerine savunmasına devam eden Kılıçarslan, hataları için ceza verilmesini istediğini söyledi.

Kılıçarslan, mütalaayla mahkemeye baskı kurulduğunu öne sürerek, ailesinin mağdur olduğunu savundu.

Telefon şifresini müştekiyi ve kendini korumak için vermediğini iddia eden Kılıçarslan, üzerine atılı suçlamaları ise kabul etmedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kılıçarslan'ı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında, "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, bu suçlardan ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim A.K'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında hazırlanan iddianamede, müşteki ile sanık arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği ancak bir süre sonra ayrıldıkları kaydedilmişti.

İddianamede, Kılıçarslan'ın müştekiyle ilişkisinin ve aralarında yaşananların duyulmasının mesleki kariyeriyle sosyal yaşamını ciddi ve olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmesi, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin veya oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma, bunu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıması karşısında tek çıkar yolun müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar verdiği, onu dozu giderek artan şekilde buna zorlamaya başladığı belirtilmişti.

Sanığın zaman zaman müşteki A.K'yi adliyedeki çalışma odasına giderek, çoğu zaman da telefonla aramak veya mesajlar atmak, silah fotoğraf ve görselleri göndermek suretiyle tehdit ettiği anlatılan iddianamede, sanığın iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle müştekinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, Kılıçarslan'ın müştekinin her türlü iletişim kanalından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan arayarak ve banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle tehditlerini devam ettirdiği kaydedilmişti.

Sanık Kılıçarslan'ın 13 Ocak'ta telefonlarına cevap alamayınca son bir defa uyarmak amacıyla müşteki A.K'nin adliyedeki çalışma odasına gittiği, aralarındaki tartışmanın devamında müştekinin ısrarla dışarıya çıkmasını istemesine rağmen odayı terk etmediği iddianamede bildirilmişti.

Sanığın taşıdığı tabancayı çıkartıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu, akabinde tekrar yerine koyduğu kaydedilen iddianamede, odada tanık Yakup Karadağ'ın da bulunduğu anda müştekinin ondan yardım istemesi üzerine silahını tekrar çıkartarak ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede, Kılıçarslan'ın hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı, hemen ardından yine vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı kaydedilmişti.

Sanık Kılıçarslan'ın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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