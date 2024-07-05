Savrun Çayı'na 19 bin 800 sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Savrun Çayı'na 19 bin 800 sazan balığı yavrusu bırakıldı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Savrun çayı ve göletlerine 19 Bin 800 Sazan balığı yavrusu bırakıldı. Proje ile göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi, ekosistemin canlı tutulması ve yöre halkının bu su kaynaklarından istifade etmesi hedefleniyor.

05.07.2024 10:12
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Savrun Çayı'na 19 bin 800 sazan balığı yavrusu bırakıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Savrun çayı ve göletlerine 19 Bin 800 Sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Osmaniye Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyhan Baraj Gölü Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden temin edilen 19 bin 800 sazan balığı yavrusu, Osmaniye'de bulunan Savrun Çayı göl ve göletlerine bırakıldı. Proje ile göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi, ekosistemin canlı tutulması ve yöre halkının bu su kaynaklarından istifade etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savrun Çayı'na 19 bin 800 sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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