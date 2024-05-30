Şavşat'ın tarihi ve doğal güzellikleri için bahar gezisi düzenlendi - Son Dakika
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Şavşat'ın tarihi ve doğal güzellikleri için bahar gezisi düzenlendi

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Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesine tarihi yerleri ve doğal güzellikleri tanıtmak için Off-Road araçlarıyla bahar gezisi düzenlendi. Etkinlik kapsamında, sosyal medya içeriği üreticiliği yapan kişiler, kentin turistik yerlerini gezerek fotoğraf ve video çekimi yaptılar. Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi, Balık göl, Peri Bacaları, Karagöl gibi doğal ve tarihi turistik yerler gezildi. Katılımcılar zorlu yollardan geçerek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulurken bir taraftan da off-road heyecanı yaşadı. Etkinlikle ilgili yapılan açıklamalarda, Şavşat'ın doğası ve tarihi güzelliklerinin tanıtılması ve sosyal medya etkileşimi oluşturulması amaçlandığı belirtildi.

30.05.2024 09:00
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Şavşat'ın tarihi ve doğal güzellikleri için bahar gezisi düzenlendi

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesine tarihi yerleri ve doğal güzellikleri tanıtmak için Off-Road araçlarıyla bahar gezisi düzenlendi.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında, Artvin'de ve çevre illerde yaşayan sosyal medya içeriği üreticiliği yapan kişiler, kentin turistlik yelerini gezerek fotoğraf ve video çekimi yaptılar.

Artvin ve Şavşat Off-Road kulüplerinin arazili araçlarıyla destek verdiği etkinlikte Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi, Balık göl, Peri Bacaları, Karagöl gibi doğal ve tarihi turistlik yerler gezildi. Katılanlar zorlu yollardan geçerek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulurken bir taraftan da off-road heyecanı yaşadı. Bahar mevsiminin gelmesiyle yeşeren doğa kendine hayran bırakırken, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "Şavşat zaten Doğu Karadeniz'in incisi olan ilimizin en güzel ilçelerinden biri. Yeşiliyle doğasıyla tarihiyle bize birçok unsuru bir arada sunuyor. Bir günlük program içerisinde gezemeyeceğimiz kadar güzelliğe sahip Şavşat ama en azından bu tarz küçük programlarla sosyal medya etkileşimi oluşturmak ve bu şekilde ilimizi tanıtmak ana amacımız" dedi.

Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Zafer Sinir ise yaptığı açıklamada "Artvin'in tarihi doğal güzelliklerini ve turizm yerlerini tanıtmak amacıyla yapmış olduğumuz bir organizasyon. Bunun için şu an da Artvin'den 26 araçla Şavşat'tan 13 araçla bu etkinliği gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu eşsiz güzellikleri insanlara tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu,

Sosyal medya içerik üretici Oktay Sarıkaya da gezip gördükleri yerlerin fotoğraf ve videolarını çekerek doğal güzellikleri takipçileriyle paylaştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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