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Şavşat'ta çatıda biriken karlar eğlenceli bir şekilde temizlendi - Son Dakika
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Şavşat'ta çatıda biriken karlar eğlenceli bir şekilde temizlendi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yoğun kar yağışı sonucu köy okulunun çatısında biriken kar kütlelerini temizlemek için iki arkadaş eğlenceli bir yöntem kullandı. Soner Aksakal ve İslam Aktel, çatıya çıkarak ayaklarıyla karları iterek düşürdü. Köy muhtarı Oktay Çelik ise bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Çatıdan düşen karlar ise iş makinesi yardımıyla temizlendi.

22.01.2024 - 14:29,
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Çatıda biriken karları böyle temizlediler

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde köy okulunun çatısında biriken kar kütlelerini, temizleyen iki arkadaş eğlenceli halleri gülümsetti.

İlçeye bağlı Pınarlı köyü sakinleri yoğun kar yağınca çatıda biriken karları temizlemek için mesai yaptı. Köy tamamen kara teslim olurken, çatılarda biriken karlar 1 metreyi buldu. Evlerinin çatısını temizleyen vatandaşlar, köy okulunun unutmadı. Köy sakinlerinden Soner Aksakal ve İslam Aktel, köy okulunda biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Çatıda biriken kar kütlelerini ayaklarıyla iterek düşüren iki arkadaşın eğlenceli hallerini köy muhtarı Oktay Çelik cep telefonuyla kayıt aldı.

Köy Muhtarı Çelik, ikiliyi hem yönlendirip hem de kayıt altına aldı. Çatıdan düşen karlar ise köy yollarını açan iş makinesi eşliğinde temizlendi.

Şavşat\'ta çatıda biriken karlar eğlenceli bir şekilde temizlendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şavşat'ta çatıda biriken karlar eğlenceli bir şekilde temizlendi - Son Dakika
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